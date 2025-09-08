A jornalista e apresentadora Tati Machado revelou, em entrevista publicada nesta segunda-feira (08), que pensa em uma nova gestação, mesmo após a perda do primeiro filho, Rael, que faleceu no oitavo mês de gestação. Em suas palavras, o desejo de ser mãe permanece, apesar dos medos e da dor vivida.

Tati está à frente do programa Mais Você durante as férias de Ana Maria Braga e, em conversa com o jornal O Globo, falou sobre o retorno à TV, a exposição pessoal e o processo de luto. “Eu nunca tive problema em me mostrar, seja na alegria, seja na tristeza, e é isso o que me projeta para frente com gana, com coragem. Não sinto medo do que vou encontrar pela frente. Se eu tiver vontade de dançar, vou dançar. Muitas vezes quis ter o controle da minha vida, mas a gente não tem controle de nada”, afirmou.

Superação e fé após a perda

Após a perda do filho, Tati ficou afastada do trabalho por alguns meses e compartilhou o receio de enfrentar o olhar das pessoas. “Eu tinha muito medo de as pessoas me olharem com pena. Então foi um processo. Fiquei muito tempo sem celular, e, quando peguei para ler as mensagens, fui surpreendida com muita coisa boa”, contou.

Durante a entrevista, a apresentadora também relembrou a intensidade da experiência de ser mãe, mesmo diante do desfecho doloroso. “Hoje eu penso que, se fosse para engravidar, mesmo que para ter esse mesmo resultado, eu viveria de novo”, disse.

Ela também refletiu sobre os sentimentos que surgiram no processo de luto e reafirmou sua fé. “O que é meu ninguém tira. A gente se faz perguntas, coloca em dúvida a nossa bondade como pessoa. Eu nunca fiz mal para ninguém, sabe? Mas tenho muita fé de que, da mesma maneira que vivi momentos difíceis, vou viver momentos muito bons”, declarou.

A importância do apoio psicológico

Tati destacou ainda o papel fundamental da terapia em sua recuperação emocional. “Eu sempre consegui trazer uma racionalidade para a vida. E foi a melhor coisa que poderíamos ter feito, nos salvou. Ainda mais sendo uma terapia especializada naquilo que estamos sentindo. Quando ela diz: ‘Isso acontece’, parece que não estamos sozinhos.”

Desejo de uma nova gestação

Apesar da dor e dos receios naturais, a jornalista reafirmou seu desejo de tentar novamente ser mãe. “Eu sou mãe, só, infelizmente, não tenho ele aqui chorando enquanto dou entrevista, mas quero muito, sem cobrança de quando, de como. Uma nova gestação vai ser lidar com muitos medos e receios, mas não abri mão de ter outro filho. A gravidez foi muito tranquila, eu amei estar grávida. Acho que isso talvez me encoraje a ser mãe de novo”, concluiu.

Com informações do Metrópoles