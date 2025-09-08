O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) atualizou sua lista de produtos com direito a bônus de desconto no pagamento de parcelas de crédito rural. A nova relação, válida entre 10 de setembro e 9 de outubro de 2025, inclui 20 novos itens em diversas regiões do país, como parte do Programa de Garantia de Preço para a Agricultura Familiar (PGPAF).

Novas culturas contempladas Entre os produtos adicionados estão:

Açaí

Alho

Banana

Cana-de-açúcar

Cará (inhame)

Cebola

Feijão

Feijão-caupi

Laranja

Raiz de mandioca

Trigo

Além disso, produtores de dez estados que cultivam múltiplas culturas — como feijão, leite, mandioca e milho — também terão acesso ao benefício.

Como funciona o bônus

Os descontos são calculados com base nos preços médios de mercado do mês anterior (agosto), conforme levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e validação do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). O percentual de desconto varia conforme a diferença entre o valor de mercado e o preço de garantia definido para cada cultura.

Destaques de setembro

Maior bônus: produtores de cará no Paraná, com 59,52% de desconto

Menor bônus: produtores de cana-de-açúcar na Bahia, com 0,47%

Produtos retirados da lista Neste mês, deixaram de ser contemplados:

Batata-doce

Arroz (TO)

Banana (TO, SC e GO)

Cana-de-açúcar (MA)

Mel de abelha (PI e RS)

Para consultar a lista completa de produtos, estados e percentuais de desconto, acesse a publicação oficial no Diário Oficial da União.

Com informações da Agência Brasil