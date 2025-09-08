O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) atualizou sua lista de produtos com direito a bônus de desconto no pagamento de parcelas de crédito rural. A nova relação, válida entre 10 de setembro e 9 de outubro de 2025, inclui 20 novos itens em diversas regiões do país, como parte do Programa de Garantia de Preço para a Agricultura Familiar (PGPAF).
Novas culturas contempladas Entre os produtos adicionados estão:
- Açaí
- Alho
- Banana
- Cana-de-açúcar
- Cará (inhame)
- Cebola
- Feijão
- Feijão-caupi
- Laranja
- Raiz de mandioca
- Trigo
Além disso, produtores de dez estados que cultivam múltiplas culturas — como feijão, leite, mandioca e milho — também terão acesso ao benefício.
Como funciona o bônus
Os descontos são calculados com base nos preços médios de mercado do mês anterior (agosto), conforme levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e validação do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). O percentual de desconto varia conforme a diferença entre o valor de mercado e o preço de garantia definido para cada cultura.
Destaques de setembro
Maior bônus: produtores de cará no Paraná, com 59,52% de desconto
Menor bônus: produtores de cana-de-açúcar na Bahia, com 0,47%
Produtos retirados da lista Neste mês, deixaram de ser contemplados:
- Batata-doce
- Arroz (TO)
- Banana (TO, SC e GO)
- Cana-de-açúcar (MA)
- Mel de abelha (PI e RS)
Para consultar a lista completa de produtos, estados e percentuais de desconto, acesse a publicação oficial no Diário Oficial da União.
Com informações da Agência Brasil