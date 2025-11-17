Nesta semana, moradores do bairro Maringá, em Formiga, entraram em contato com a redação do Últimas Notícias para relatar a falta de água no bairro desde quarta-feira (12). Diante das reclamações, a redação entrou em contato com o SAAE, que emitiu uma nota de esclarecimento sobre a situação e garantiu estar trabalhando para solucionar o problema.

Nota SAAE:

O SAAE Formiga informa que, devido ao calor intenso dos últimos dias e ao aumento expressivo no consumo, alguns bairros da cidade estão enfrentando falta d’água. Nossas equipes de plantão estão totalmente empenhadas em atender todas as demandas, realizando manutenções emergenciais e adotando as medidas necessárias para restabelecer o abastecimento.

No bairro Maringá, após investigações técnicas detalhadas, informamos que foi identificado um grande vazamento oculto, que comprometeu o fornecimento de água nas residências da região nos últimos dias, mesmo após a substituição da motobomba do poço artesiano.

A equipe já está atuando na solução do problema para normalizar o sistema o mais rápido possível.

Atualmente, os caminhões-pipa estão em operação para atender as casas mais afetadas. Além disso, estão sendo realizadas manobras operacionais na rede para garantir o abastecimento temporário até que todas as ocorrências sejam resolvidas.

Reforçamos que a economia de água é essencial neste período crítico.

Pequenas atitudes de cada cidadão fazem grande diferença para que não falte água e para que todos tenham acesso a esse recurso tão importante. Mesmo com a chegada da chuva, é crucial que cada um faça sua parte.

Contamos com a colaboração e compreensão de todos da comunidade, a fim de evitar desperdícios e usar a água de forma consciente, pensando no bem coletivo.

O SAAE Formiga segue trabalhando com dedicação para restabelecer completamente o abastecimento em toda a cidade o mais breve possível.

