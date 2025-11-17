Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que fariam a prova nesse domingo (16) no Ciep 173 Rainha Nzinga Angola, em Acari, na zona norte do Rio de Janeiro, terão o exame reaplicado em outra data. O local foi fechado devido a um tiroteio que interditou a Avenida Brasil. O Ministério da Educação (MEC) informou que a reaplicação ocorrerá em 17 de dezembro. Nesse domingo, os participantes em todo o país realizaram as provas de ciências da natureza e matemática, encerradas às 18h30 (horário de Brasília).

De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, por volta das 11h, agentes do Batalhão de Choque foram acionados para conter uma tentativa de assalto próximo à comunidade de Acari. Dois homens em uma motocicleta tentavam interromper o fluxo de veículos para roubar motoristas. “Durante a tentativa de abordagem, os criminosos efetuaram disparos na direção dos policiais, que reagiram. Por conta da troca de tiros, o tráfego de veículos na via foi temporariamente bloqueado para resguardar a integridade física de quem passava pelo local”, informou a corporação.

Ninguém ficou ferido. Após o confronto, equipes do Batalhão de Choque, com apoio da Força Nacional de Segurança, realizaram buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados. Os agentes do Batalhão de Choque atuam na Operação Percurso Seguro, que tem como objetivo reforçar a segurança nas vias expressas e prevenir roubos de cargas e veículos. O policiamento foi reforçado na região após o episódio.

Com informações da Agência Brasil