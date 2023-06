Em reunião realizada, nesta quarta-feira (14), na sede da empresa de transporte público “Viação Formiga”, representantes da administração municipal pediram explicações sobre a recente alteração e supressão nos horários dos serviços oferecidos à população.

O encontro contou com a presença do superintendente de Trânsito, Daniel Ebias, da assessora de Engenharia em Trânsito, Bruna Costa, e do presidente da Câmara Municipal, Marcelo Fernandes. Estavam presentes os principais executivos da empresa de transporte público, Frederico e Adelmo.

Durante o encontro, os representantes da Prefeitura apresentaram a preocupação do Executivo com os impactos negativos que a supressão de horário traria à rotina dos cidadãos e solicitaram explicações detalhadas.

Foi ressaltado, ainda, que alterações como essas devem ser consultadas e discutidas antecipadamente com a administração municipal, sendo que tais decisões não podem ser tomadas de maneira unilateral.

Como resultado das discussões, ficou acordado que a empresa manterá os horários sem supressão ou alterações.

Após pedido de providência

O vereador Marcelo Fernandes pediu informações durante a reunião da Câmara Municipal, nesta segunda-feira (12), após usuários dos coletivos que fazem as linhas Rosa Mística/Bom Pastor Souza e Silva/Engenho de Serra relatarem a ele que, a partir da próxima semana, os ônibus que fazem essas linhas iriam parar de transitar aos sábados.

“A Câmara não pode aceitar isso, pois existe uma concessão que deve ser respeitada, assim como a população de Formiga, que usa o transporte coletivo”, ressaltou.

Fonte: Decom