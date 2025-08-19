Três meses após o fim do casamento com o cantor Zé Felipe, a influenciadora Virginia Fonseca falou publicamente, pela primeira vez, sobre sua vida amorosa. Em entrevista ao Portal Leo Dias, durante um show no fim de semana em São Paulo, ela afirmou que ainda não se envolveu romanticamente com ninguém.

“Não beijei na boca ainda. Mas é porque eu trabalho tanto que não estou com tempo de fazer outra coisa. Trabalhando muito, e ainda tem as crianças… Não deu para beijar na boca ainda”, declarou Virginia, destacando a rotina intensa de compromissos profissionais e cuidados com os filhos.

Zé Felipe já vive novo affair

Enquanto Virginia afirma não ter retomado a vida amorosa, Zé Felipe já confirmou ter beijado na boca após o fim do relacionamento. Segundo informações divulgadas pelo Portal Leo Dias, o cantor trocou beijos com a influenciadora Victória Miranda durante uma festa realizada na quarta-feira (13), na casa de um amigo.

Victória, que soma mais de 200 mil seguidores no Instagram, é influenciadora de moda e estilo de vida e mora em Goiânia. Ainda de acordo com a jornalista Gaby Cabrini, Zé Felipe chegou a demonstrar interesse por outra convidada da festa, a DJ Gisele Dario, mas acabou se aproximando de Victória ao longo da noite.

Fim do casamento

Virginia e Zé Felipe oficializaram a união em 2021 e anunciaram a separação em maio de 2025. Juntos, eles são pais de três filhos: Maria Alice, de 4 anos; Maria Flor, de 2; e José Leonardo, de apenas 9 meses.

Desde o término, o cantor deixou a mansão onde vivia com a influenciadora, mas continua morando no mesmo condomínio, em uma casa próxima, para manter a proximidade com os filhos.

Apesar do fim do relacionamento, ambos têm mantido o tom respeitoso nas declarações públicas e priorizado a convivência familiar com os filhos.

Com informações Metrópoles