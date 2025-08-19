Na manhã de segunda-feira (18), a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 45 anos por tráfico de drogas em São Sebastião do Oeste, após denúncia anônima.

Durante patrulhamento, os militares receberam informações de que o suspeito estaria comercializando entorpecentes em um barracão nos fundos de uma residência. Com a autorização do morador e na presença de uma testemunha, os policiais realizaram buscas no local.

No interior do imóvel, foram encontrados uma balança de precisão e uma barra de substância semelhante à maconha sobre o balcão da cozinha. Em um dos quartos, os agentes localizaram cinco tabletes da mesma substância, já fracionados para venda, além de R$ 122 em dinheiro.

O suspeito confessou que adquiriu a droga na cidade de Divinópolis e a revendia em São Sebastião do Oeste. Ele foi conduzido, junto com os materiais apreendidos, à Delegacia de Polícia Civil de Itapecerica para as providências legais.

A Polícia Militar destacou seu compromisso com a segurança da população e reforçou a importância da colaboração da comunidade no enfrentamento ao tráfico de drogas.

Com informações da PMMG