Um apostador de Pouso Alegre, no Sul de Minas, faturou mais de R$ 1 milhão na Lotofácil, em sorteio realizado nessa quinta-feira (28). Ele é um dos cinco vencedores do concurso 2990.

O morador da cidade sul-mineira fez uma aposta simples, de 15 números. Ele acertou todos eles e faturou R$ 1.020.879,27.

Além dele, ganharam o mesmo valor na Lotofácil outros quatro apostadores. Veja as cidades dos outros vencedores: Goiânia (GO), Xinguara (PA), Novo Hamburgo (RS) e São Pedro do Turvo (SP).