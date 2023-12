O Epa inaugurou a sua primeira unidade Premium em Belo Horizonte na última semana, no dia 20. A nova loja fica na região da Savassi, ao lado do Minas Tênis Clube, ocupando o imóvel onde antes funcionava um Supernosso – na rua Antônio de Albuquerque, 1.056.

Na divulgação da inauguração, a rede de supermercados não explicou o que difere a categoria Premium da Plus, já existente na capital mineira. De acordo com a reportagem de O Tempo, eles entraram em contato com o setor de marketing da empresa para tentar obter esclarecimentos, mas sem sucesso. Nas redes sociais, os clientes também estão confusos e curiosos sobre a novidade.

O que é possível perceber, logo de cara, é que o design da fachada é diferente: saiu o fundo vermelho para dar lugar ao preto. A loja tem 5.669m² de área construída, 1.676m² de área de venda, 56 vagas de estacionamento, dez caixas e seis terminais de autoatendimento. Cerca de 120 funcionários vão trabalhar na unidade.

Mart Plus era dedicada a público A e B

Até meados de 2014, a rede de supermercados dividia-se nas categorias Mart Plus, dedicada aos públicos A e B, e Epa, para a C, D e E. Posteriormente, elas foram, de forma gradual, se transformando em Epa Plus.

O Epa faz parte do Grupo DMA, ao lado das bandeiras Mineirão e Brasil Atacarejo. O empreendimento está entre as 10 maiores empresas de varejo alimentício do país. Atualmente, a empresa tem cerca de 183 pontos de venda em Minas, no Acre, na Bahia, na Paraíba, em Pernambuco, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte e em Rondônia.

