Um sortudo de Formiga foi contemplado no sorteio do Centro Oeste Cap deste domingo (17).

O apostador reside no bairro Quinzinho e vai dividir o prêmio no valor de R$ 5 mil com outro sortudo da cidade de Araújos. Cada um vai levar R$ 2.500.

O maior prêmio saiu para uma aposta de Divinópolis: um veículo Argo 0 km mais R$16 mil, com sugestão de uso do prêmio no valor líquido de R$ 100 mil.

Uma aposta de Divinópolis vai levar para casa R$ 15 mil e outra de Cláudio R$ 10 mil.