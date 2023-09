A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde de sexta-feira (15), uma carga avaliada em mais de R$ 20.000 em drogas no bagageiro de um ônibus de viagem na BR-381, na altura do quilômetro 871, próximo a Pouso Alegre, no Sul de Minas.

A apreensão ocorreu durante a abordagem de um ônibus que saiu da cidade de São Paulo com destino a cidade Ruy Barbosa (BA).

De acordo com a PRF, a droga foi localizada com o auxílio dos cães farejadores. Ao todo, os policiais localizaram 11 tabletes de maconha, que estavam no interior do de uma mala, transportada no bagageiro do ônibus.

Após a descoberta, os agentes localizaram o proprietário da mala que informou que a droga havia sido comprada em Santo André (SP). Segundo o suspeito, ele levaria os entorpecentes para a cidade baiana de Milagres.