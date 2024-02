A Mega-Sena 2683, sorteada com atraso após problema técnico nessa quinta-feira (1º), não premiou ninguém nas seis dezenas. O prêmio estimado para o próximo concurso, a ser realizado neste sábado (3) é de R$ 95 milhões.

O resultado da Mega-Sena 2683 foi 01-03-23-27-47-57. Conforme a Caixa Econômica Federal, 124 apostas pelo país acertaram a quina no concurso. Ou seja, acertaram cinco dos seis números sorteados.

Desses 124 vencedores, 12 foram em Minas Gerais, sendo uma aposta de Capitólio e uma de Nova Serrana.

Além dessas, três apostadores são de em Belo Horizonte, uma de João Pinheiro, Juiz de Fora, Lagoa Santa, Periquito e Três Corações e vão embolsar R$40.113,14. Já dois jogos feitos com sete números em Santa Rita do Sapucaí e Uberaba vão receber aproximadamente R$80.226. O bilhete de Uberaba é um bolão com 41 cotas.

A quadra da Mega-Sena premiou 8.280 apostas pelo país. Cada uma faturou, em média, R$ 858,18.

