No trágico desdobramento de uma disputa entre grupos criminosos na localidade da Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio de Janeiro, o pedreiro David Martins do Carmo, de 35 anos, encontrou um destino fatal na noite de terça-feira (30). O incidente, investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital, revela um equívoco por parte de traficantes que o abordaram, suspeitando erroneamente de sua suposta ligação com milicianos atuantes na região.

David, que planejava oficializar seu casamento de 10 anos no dia seguinte, foi abordado enquanto retornava para casa após participar de uma atividade voluntária na igreja evangélica local, onde era ativo como obreiro. O confronto entre traficantes e milicianos na região, que ele não percebeu durante sua ida à igreja, resultou em sua morte brutal.

Segundo relatos preliminares, os criminosos, pertencentes ao tráfico de drogas, suspeitaram que David estivesse envolvido com a milícia local. Após revistá-lo, teriam ordenado a abertura dos arquivos de seu celular, gerando a desconfiança infundada. O pedreiro, conhecido por sua participação na comunidade e pela dedicação à igreja, acabou sendo morto no meio dessa trágica confusão e tendo o seu corpo esquartejado.

A mãe de David, Ana do Carmo, expressou seu choque e indignação diante do ocorrido enquanto cuidava da liberação do corpo no Instituto Médico-Legal (IML). Ela clama por justiça e segurança na comunidade, destacando a brutalidade do esquartejamento de seu filho.

O pastor Ruan Dias, da Igreja Internacional Renovo de Deus, onde David era membro ativo, participou das buscas e descreveu a vítima como um homem de princípios, trabalhador e dedicado à família e à fé. O pedreiro será lembrado pela comunidade como alguém com um coração puro de criança, apesar das dificuldades enfrentadas.

O sepultamento de David Martins do Carmo aconteceu nesta quinta-feira, no cemitério do Pechincha, em Jacarepaguá, Zona Oeste, em meio ao luto e à perplexidade causados por uma tragédia que abalou a comunidade da Gardênia Azul.

