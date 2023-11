Já estão em Belo Horizonte e em Governador Valadares, os seis adolescentes, de 15 e 16 anos, apreendidos pelo estupro de um menor de 12 anos, ocorrido em Manhuaçu, no Vale do Rio Doce, em agosto de 2020. O crime é ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável.

Segundo o delegado Felipe Ornelas, a denúncia partiu da mãe da vítima, depois que ela foi chamada pela avó do adolescente, que teria lhe contado o que acontecera.

“Os adolescentes foram juntos com o menino à Lagoa do Lar Irmã Sheila para nadar e chupar cana, nos dias 18 e 19 de agosto de 2020. Nos dois dias, os seis adolescentes estupraram a vítima, usando de ameaças e violências para praticar os atos sexuais”, conta o delegado, que explica que o local do crime fica no bairro São Francisco de Assis, em Manhuaçu.