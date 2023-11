Um brasileiro de 32 anos e o amigo dele foram encontrados mortos no quarto de um cruzeiro que eles faziam nos Estados Unidos. A família do brasileiro está fazendo uma campanha para conseguir fazer o translado do corpo ao Brasil.

O corpo de Túlio Lacerda, natural de Minas Gerais, foi achado na tarde do último dia 30 no quarto onde ele dormia em um cruzeiro no estado da Califórnia. O caso foi divulgado inicialmente pelo Diário de Teófilo Otoni, na última semana, e confirmado pelo UOL com familiares do brasileiro.

Túlio e o amigo, identificado como Jason Aguirre, foram achados mortos, no chão do cômodo, pela equipe de bordo após os funcionários do cruzeiro notarem a ausência de ambos na checagem para realização do desembarque do cruzeiro. O navio havia saído da Califórnia, teve como destino o México e já havia retornado para a Califórnia. Os amigos passavam férias no navio.

O navio chegou pela manhã do dia 30 na Califórnia, mas os corpos só foram achados à tarde. A família do brasileiro afirma que foi informada do óbito apenas na terça-feira (31).

Paramédicos tentaram reanimar Túlio e Jason quando eles foram achados, mas não tiveram sucesso, informou Dony Gonçalves, tia de Túlio, ao Diário.

Os corpos não apresentavam sinais de violência ou agressão, segundo o jornal.

Neila Gonçalves, tia de Túlio, disse ao UOL que a família ainda não sabe a causa da morte do sobrinho e que o caso está sob investigação pela polícia norte-americana. Já Dony, outra tia de Túlio, afirmou à reportagem que as informações não estão sendo divulgadas para não atrapalhar as investigações.

Túlio se mudou para os EUA em 2015, segundo relato da família ao Diário. Ele entrou no exército americano, onde ficou por três anos, e pediu dispensa no início de 2023, ainda constando no quadro de reservistas. Ele já tinha conseguido o Green card, que lhe permitia morar e trabalhar permanentemente no país.

Fonte: Portal UOL