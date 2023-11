O 4º Seminário Nacional de Governança para o Turismo e Feira de Negócios Turísticos – Destinos do Brasil, terá uma nova data: 20 a 22 de junho de 2024.

Conforme a Prefeitura, o evento, que ocorreria no final deste mês de novembro, foi adiado para atender aos anseios dos gestores municipais de todo o Brasil, que enfrentam dificuldade orçamentária no fechamento do exercício. A solenidade será sediada em Formiga e terá como escopo discutir e promover as boas práticas de governança junto aos Municípios turísticos brasileiros.

O 4º Seminário – Edição Formiga é promovido pela Confederação Nacional de Municípios e conta com a parceira da Organização das Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial (OCBPM) e da Associação dos Municípios do Lago de Furnas (ALAGO) na organização, bem como com o apoio institucional da Associação Mineira de Municípios (AMM) e da Prefeitura de Formiga.

A administração municipal adicionou que, além do caráter orientativo, técnico e institucional, o evento será uma oportunidade para as lideranças municipais discutirem, trocarem experiências e conhecerem as alternativas e desafios para captação de investimentos, promoção e comercialização de destinos turísticos, em especial com o objetivo de estruturar a governança dos destinos turísticos para retomada segura do turismo.

Informações sobre o evento serão divulgadas no site: https://governancaparaoturismo.cnm.org.br/.

Fonte: Decom