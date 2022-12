A Prefeitura de Formiga divulgou, nesta quarta-feira (14), uma nota com as datas, horários e locais das apresentações da Mostra Natalina 2022, com início previsto para a próxima segunda-feira (19).

A Mostra Natalina é uma realização da administração municipal, por meio da Secretaria de Cultura, e tem como objetivo promover artistas de Formiga que executam música instrumental e, de acordo com ela, fomentar ainda mais o espírito natalino dos formiguenses e visitantes.

Os cinco artistas selecionados para apresentar um repertório natalino de música instrumental foram eleitos por voto popular e on-line, realizado pelo aplicativo APP Formiga entre os dias 21 e 23 de novembro.

As apresentações terão uma hora de duração, com início sempre às 19h, e seguirão o seguinte cronograma:

Dia 19/12 – Álvaro e Paulo Roberto

Local: Rua Silviano Brandão

Dia 20/12 – Lucas, Emanuel e Luciano

Local: Praça Ferreira Pires

Dia 21/12 – Guilherme e Mardem

Local: Esquina da R.Pio XII com R. dos Viajantes

Dia 22/12 – Heber, Marcos Paulo, Maria Fernanda e Meliza

Local: Rua Barão de Piumhi

Dia 23/12 – Tarcísio e Samuel

Local: Praça Getúlio Vargas