Parte de uma missa no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo, começou a repercutir nas redes sociais na segunda-feira (27). Isso porque o arcebispo Dom Orlando Brandes dedicou um momento da celebração pedindo aos “pobres” presentes no Santuário que se levantassem.

A transmissão foi ao ar pela TV Aparecida em 19 de novembro — data na qual é celebrado o Dia Mundial dos Pobres, conforme instituiu o Papa Francisco, para despertar a consciência solidária e, consequentemente, diminuir as desigualdades sociais. A missa também marcou o encerramento do 2º Congresso Bíblico de Aparecida.

“Tenho uma saudação muito especial. Hoje é o Dia Mundial dos Pobres. Então, eu vou pedir que os pobres que estão aqui se levantem. Vocês, pobres, levantem-se aí”, iniciou o arcebispo, que, em seguida, apontou para os fiéis. Na sequência, o religioso pediu ajuda: “Irmã, peça a eles para se levantarem aí. Vamos saudá-los com uma salva de palmas”, disse Dom Orlando. “Vocês têm fome do estomago e, diante disto, muitos ajudam. Mas vocês têm fome de afeto, vocês precisam ser olhados, como diz o Papa”, completou o arcebispo. Assista:

Apesar do contexto que acompanha a fala do arcebispo, usuários das redes sociais têm realizado uma série de comentários, a maioria em tom de humor. “Humilhados já foram, agora é só aguardar o dia da exaltação”, comentou um internauta. “Eu ia fingir que não era comigo”, brincou outro. “Até eu levantei aqui pra receber a bênção”, escreveu outra pessoa.

