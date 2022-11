“Se mesmo com a derrota para a Arábia Saudita eles não pararam de fazer festa, imagine depois desse 2 x 0 sobre os mexicanos? A festa começou no gramado do Lusail, com a interação dos jogadores, comandados por Messi, com os torcedores nas cadeiras.

Poucas vezes se viu Messi tão feliz como hoje. Ele joga tudo o que pode para conquistar essa Copa, em sua última oportunidade.

Abriu o marcador, num chutaço de longe, e depois viu o jovem Enzo Fernandez (21 anos, jogador do Benfica), fazer o segundo, em outro golaço. Na raça e na categoria, a Argentina saiu do sufoco contra um México muito bom, porém, que não resistiu a lances geniais do Messi e da promessa Fernandez.

Uma briga de foice no Grupo C, que tem Argentina, Polônia, México e Arábia Saudita, todos com chances na rodada final e cujos classificados toparão com a França, já classificada e Austrália, Polônia e Tunísia, todas também na briga pela segunda vaga do Grupo D.

Ochoa se esticou, mas não conseguiu impedir os dois gols argentinos”.