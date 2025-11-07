Na manhã desta sexta-feira (7), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para atender uma ocorrência de perigo de derrapagem na BR-354, na altura de Arcos, Centro-Oeste mineiro.

Por volta das 11h40, os militares chegaram ao local e identificaram a presença de argila espalhada sobre a pista de rolamento, o que representava risco à segurança dos motoristas que trafegavam pela rodovia federal.

A equipe realizou a remoção completa do material, restabelecendo as condições normais de tráfego. Após a conclusão dos trabalhos e verificação de que não havia mais riscos, o trecho foi liberado para circulação segura dos veículos.

Com informações do CBMMG