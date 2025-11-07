A Seleção Brasileira Sub-17 confirmou sua força no Mundial da categoria ao vencer a Indonésia por 4 a 0 nesta sexta-feira (7), pela segunda rodada da fase de grupos. Com o resultado, a equipe comandada por Phelipe Leal manteve 100% de aproveitamento e assegurou, de forma antecipada, a classificação para as oitavas de final da competição, disputada no Catar.

Felipe Morais se destaca novamente

Um dos protagonistas da vitória foi o meia-atacante Felipe Morais, de 17 anos, revelado pelas categorias de base do Cruzeiro. Usando a camisa 20, o jovem marcou o terceiro gol da partida e teve participação ativa no setor ofensivo. Foram três finalizações, duas delas no alvo, além de uma grande chance desperdiçada.

Na estreia contra Honduras, Felipe já havia deixado sua marca no placar elástico de 7 a 0, mostrando consistência e protagonismo nas duas primeiras rodadas do torneio.

Trajetória no Cruzeiro

Felipe Morais chegou ao Cruzeiro em 2022, integrando a equipe sub-15. Desde então, acumula 68 partidas e 13 gols pelo clube mineiro, consolidando-se como uma das promessas da base celeste.

Campanha da Seleção no Mundial

Com duas vitórias expressivas — 7 a 0 sobre Honduras e 4 a 0 contra a Indonésia — o Brasil lidera seu grupo com folga e já está garantido na próxima fase. A última partida da fase de grupos será na segunda-feira (10), às 11h45 (horário de Brasília), contra a Zâmbia.

A Canarinho segue firme na busca pelo título e mostra que o futuro do futebol brasileiro está em boas mãos.

