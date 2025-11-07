Conforme o balanço de atendimento realizado pela Casa de Apoio de Formiga em Belo Horizonte entre julho e outubro de 2025, 1.254 pessoas foram acolhidas na unidade, incluindo pacientes e acompanhantes, garantindo hospedagem, alimentação e apoio durante tratamentos de saúde na capital mineira.

O serviço, destinado a moradores do município de Formiga que realizam tratamento de saúde na capital mineira, oferece hospedagem temporária, alimentação diária e apoio aos usuários. O objetivo é garantir acolhimento com cuidado, respeito e solidariedade, proporcionando mais segurança e tranquilidade às famílias durante o período de atendimento médico.

A Casa de Apoio funciona na rua Engenho Novo, 70, no bairro Pompeia, em Belo Horizonte, e reforça seu compromisso em manter o suporte às pessoas que necessitam de tratamento de saúde fora da cidade de origem.

Média mensal de atendimentos:

• Julho: 303 pessoas

• Agosto: 289 pessoas

• Setembro: 337 pessoas

• Outubro: 325 pessoas

• Novembro (até a presente data): 70 pessoas

A maioria dos atendimentos é voltada para consultas eletivas, cirurgias e exames, sendo que mais de 60% dos acolhidos são provenientes de clínicas de olhos, englobando tanto consultas quanto procedimentos cirúrgicos.

A estrutura da casa conta com 12 camas, capacidade máxima para pernoite. Durante o dia, circulam em média 30 pessoas, entre acolhidos e acompanhantes. O pernoite deve ser agendado antecipadamente junto à unidade de Formiga e também é permitido em casos de cirurgias quando o paciente precisa retornar ao hospital no dia seguinte, conforme a disponibilidade. A casa funciona inclusive aos finais de semana, atendendo pacientes e acompanhantes que necessitam permanecer na cidade por diversos motivos médicos.

Quanto à alimentação, os acolhidos recebem café da manhã, almoço, café da tarde e jantar, sendo oferecido um lanche leve no lugar do jantar para aqueles que preferirem.

