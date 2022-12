O ano de 2022 termina e, assim como outros, deixa lições de superação e empatia. O Nova Imprensa dá destaque às 10 notícias com mais repercussão no portal Últimas Notícias e que tiveram o maior número de visitas ao longo do ano. Dentre os fatos que chamaram a atenção dos leitores, os que mais predominaram foram as listas de alerta de fortes chuvas em dezenas de cidades mineiras, além de acidentes com vítimas fatais, abono do Fundeb destinado para profissionais da educação em Formiga, novas normas alterando regras para o uso do capacete, dentre outras, confira.

1º – 137.552 visualizações

Novas normas alteraram regras para o uso de capacete

O Contran (Conselho Nacional de Trânsito) fez algumas poucas alterações nas regras referentes ao uso de capacete por motociclistas no Brasil. As normas disciplinam o uso de capacete por pilotos e passageiros de motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos motorizados e quadriciclos motorizados. As mesmas apenas não se aplicam em situação de pilotar ou ocupar um triciclo com cabine fechada.

É necessário que o item tenha certificação do Inmetro e conte com dispositivos retrorefletivos de segurança nas laterais e na parte posterior. Além disso, o piloto e o passageiro precisam estar com o capacete fixado na cabeça por dispositivo de cinta jugular e engate abaixo do maxilar inferior.

Continua a obrigatoriedade do uso de capacete com viseira adequada. Modelos que não portem o dispositivo devem dar lugar aos óculos de proteção em bom estado de conservação

2º – 71.653 visualizações

Idosa consulta saldo de ‘dinheiro esquecido’ em bancos e descobre que tem R$ 2,82

Aos 83 anos, a aposentada Antonia Campos, que mora em Natal, fez muitos planos ao saber que tinha dinheiro esquecido em algum banco, após os filhos consultarem o sistema aberto pelo Banco Central.

O principal desejo era trocar de carro. Mas a ideia foi frustrada ao descobrir o verdadeiro valor: apenas R$ 2,82. O saldo era de um consórcio que ela havia iniciado, mas conta que abandonou após uma briga em uma reunião, anos atrás.

Dona Antônia achou que o dinheiro a receber poderia ser alto, porque lembrou de poupanças que tinha na época do governo Collor, quando os recursos foram confiscados pela União.

3º – 35.830 visualizações

Inmet divulgou lista com 176 cidades mineiras em alerta de temporais com granizo

Minas Gerais estava em alerta para tempestades em 178 cidades até o dia 23 de janeiro, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão era de ocorrências de chuvas de até 50 milímetros.

“Havia ainda a possibilidade de granizo e ventos de até 60 km/h. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos”, segundo informou o Inmet à época.

4º – 28.060 visualizações

Divulgada lista de alerta de chuvas fortes com 774 cidades mineiras; Formiga estava entre elas

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para chuvas fortes em 774 cidades mineiras nos dias 2 e 3 de fevereiro. A previsão era de chuva de até 100 milímetros. Os ventos deveriam chegar a 100 km/h.

De acordo com o Inmet, naquela ocasião, havia risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

5 º – 23.350 visualizações

Formiguense de 19 anos morre após colisão entre caminhão de combustíveis e caminhonete na MG-050

Um formiguense de 19 anos morreu no acidente registrado no dia 20 de novembro, na MG-050, entre Formiga e Córrego Fundo.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a colisão entre um caminhão de combustíveis e uma caminhonete ocorreu na altura do km 206.

O caminhão seguia de Formiga para Córrego Fundo, quando seu condutor de 42 anos, ao realizar uma curva, foi surpreendido pela caminhonete, emplacada em Formiga que seguia no sentido contrário. Ela atingiu a contramão de direção, não sendo possível evitar a colisão frontal.

Devido ao forte impacto, os veículos pegaram fogo, tendo o condutor da carreta e seu passageiro de 27 anos, conseguido sair do veículo, porém, o condutor da caminhonete veio a óbito.

6º – 20.744 visualizações

Abono-Fundeb: Mais de R$ 321 mil foram destinados a 456 profissionais da Educação em Formiga

No dia 31 de dezembro de 2021, foi publicado por afixação, o valor global do Abono-Fundeb, pago a servidores da educação municipal de Formiga. Foram R$ 321.448,22 divididos entre 456 trabalhadores de forma proporcional.

O abono, em caráter provisório e excepcional, foi concedido em parcela única aos servidores integrantes da Educação Básica (professores, pedagogos, analistas de educação e diretores) remunerados pela fração de 70% do Fundeb e que tivessem vínculo ativo até aquele momento.

Para os servidores com vínculo gerado a partir de contrato de trabalho temporário, o abono foi pago de maneira proporcional, e tão somente para aqueles que se encontravam em efetivo exercício no mês de pagamento do abono. A mesma proporcionalidade foi aplicada aos servidores nomeados ao longo de 2021.

7 º – 19.562 visualizações

Formiguense desaparecida foi encontrada sem vida no Sul de Minas

Na manhã do dia 4 de maio, a formiguense Kenia Cristine Castro, de 29 anos, que estava desaparecida desde a noite do dia 1º daquele mês, foi encontrada sem vida.

A informação foi confirmada por familiares da formiguense ao Últimas Notícias.

Kenia se envolveu em um acidente entre as cidades de Campos Gerais e Alfenas.

De acordo com familiares, ela seguia na motocicleta e, aparentemente, não conseguiu fazer uma curva, momento em que a moto colidiu contra uma árvore.

A família deduziu que ela teria ido encontrar um ex-namorado na cidade do Sul de Minas.

8º – 18.212 visualizações

Inmet divulgou lista com 302 cidades de MG em alerta de chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta, no dia 26 de janeiro, para chuvas intensas em 302 cidades de Minas Gerais. Em 37 delas, também era esperada queda de granizo.

Os municípios que poderiam ser atingidos com granizo estavam localizados nas regiões do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. Os demais que poderiam ser afetados estavam nas áreas Central, Vale do Rio Doce, Norte de Minas,Sul/Sudoeste de Minas, Jequitinhonha, Oeste de Minas, Metropolitana de Belo Horizonte e Vale do Mucuri.

9º – 18.136 visualizações

Simge divulgou alerta sobre possibilidade de tempestades severas no Centro-Oeste

Tempestades severas poderiam ser registradas na semana em que divulgaram o alerta, no Centro-Oeste. Conforme o relatório do Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge), divulgado no dia 17 de janeiro, a região apresentava risco de nível 1 para essa condição.

O órgão define tempestades severas como temporais com capacidade de provocar granizo, vendavais, tornados, raios e/ou chuva em abundância. O risco foi destacado para os municípios de Divinópolis e Formiga.

10º – 15.224 visualizações

239 cidades de Minas estavam em lista de alerta de temporal e granizo divulgada pelo Inmet

De acordo com alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), chuvas fortes com granizo e vendaval poderiam atingir 239 cidades mineiras. A previsão era para os dias 27 e 28 de setembro.

Poderiam ocorrer chuvas de até 100 milímetros e ventos de até 100 km/h, assim como, risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.