A meta de vacinar contra a Covid 90% das pessoas não foi alcançada em Minas em 2022, principalmente com relação ao reforço. No caso da 4ª dose, nem a metade do público-alvo – pessoas do grupo de risco ou com mais de 40 anos – foi alcançado. Autoridades reforçam o apelo para que as pessoas iniciem o ano protegidas.

A meta foi preconizada pelo Ministério. Dados do vacinômetro, painel do Governo do Estado, indicam que o índice da primeira e da segunda doses seguem próximos, com 88% e 83% respectivamente. São pessoas que receberam um dos imunizantes da Pfizer, CoronaVac, Astrazeneca ou Janssen.

Em relação à terceira dose (1º reforço), somente 64% foram imunizados. Com exceção de crianças de 3 anos a 11 anos, todos devem tomar a vacina. Já a quarta dose apresenta cobertura de apenas 44,77%.

O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, explica que esse segundo reforço não é recomendado para públicos abaixo de 40 anos sem comorbidade devido a estudos apontarem a menor queda imunológica desta faixa etária.

“Não é recomendada a vacinação do público de 18 a 39 anos porque os estudos mostram que não é necessário. Esse público todo que não tomou a 4° dose pode ter calma, vai tomar o reforço anual já no início do ano que vem junto com a da gripe”, afirma.

Baccheretti chama atenção da população para a necessidade de completar o esquema vacinal. “Vacinação é o que nos faz estarmos aqui hoje tranquilos, mesmo com o aumento de casos, sabendo que estamos protegidos. Vamos vacinar para que tenhamos um próximo ano com muita segurança”, afirmou o secretário.

