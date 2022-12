Na Copa do Mundo que passou, verificamos que o delay ainda é um obstáculo a ser superado e agora para a televisão como um todo.

Em algumas raras ocasiões, ele chega a ser pequeno, quase imperceptível, mas em outras continua muito grande, algumas vezes superando até a marca de 30 segundos.

Quando há exclusividade, tudo bem passa batido, mas em se tratando de coberturas especiais, como foi a competição no Catar, com as transmissões por canais da TV aberta, paga e streaming, foi possível estabelecer comparações.

E o pior é que nem sempre as diferenças foram as mesmas entre eles.

Um perfeito quebra-cabeça, porque existiram variações bem importantes. Aquele que se apresentou mais rápido em um determinado momento, foi mais lento em outro e assim por diante.

O grande desafio, que já há algum tempo foi imposto, é torná-lo cada vez menor ou definitivamente acabar com ele.

Uma disputa que está em jogo, mas sem qualquer prognóstico até agora.

Ninguém no desvio

É bom verificar que o mercado, especialmente o de atores, soube se enquadrar rapidamente em uma nova situação.

No instante em que os contratos de longa duração foram se tornando mais raros, cresceram as oportunidades de trabalho nas produtoras de conteúdo.

Muito natural

Toda mudança, independentemente do tamanho, num primeiro momento, sempre dá um susto e gera alguma insegurança.

No que diz respeito ao mercado de atores, o fechamento de uma porta se deu quase que ao mesmo tempo em que outras se abriram. No plural mesmo. Idem, na mesma data, para os autores.

Olha um caso

Letícia Spiller: frequentou a Globo desde menininha e tornou-se atriz de vários sucessos. Ficou muitos anos lá.

Agora, à disposição do mercado, não para de receber convites. Um atrás do outro.

Por exemplo

“Cidade Invisível”, da Netflix, está entre os próximos trabalhos da Letícia Spiller.

E num papel meio que desafiador: uma velha bruxa, que passa a noite como um passarinho. Marco Pigossi e Alessandra Negrini também estão no mesmo elenco.

Interessante isso

Dia desses, aqui neste sagrado espaço, foi feito um apelo para que as irmãs Simone e Simaria repensem e, num futuro próximo, voltem a cantar juntas.

Elas se completam.

Placar de momento

Hoje, só na observação, a gente verifica um comportamento bem diferente das duas.

Enquanto a Simone está bem envolvida com a carreira solo, lançando disco e, inclusive, fazendo shows, a irmã Simaria, todos os dias, só desfila nas redes sociais. Faz delas uma passarela meio que tentando mostrar seus encantos. Tudo bem, também. É a escolha de cada uma.

Destaque

“Vai na Fé”, com estreia próxima na Globo, faixa das 19h, já tem em Carolina Dieckmann um dos seus principais destaques.

E não somente pela sua volta às novelas, mas pelo trabalho nas gravações, como uma advogada, Lumiar, metódica e pragmática. Tudo que a Carolina não parece ser. Em todo casoi.

Reservado

Walcyr Carrasco tem o jeitão dele e tem que ser respeitado. Não deixa de responder o que lhe é perguntado, mas economiza nas palavras.

Raramente extrapola o limite de uma ou duas. Nunca foi diferente.

Invulnerável

Sabe-se, no entanto, que mesmo econômico desse jeito, com os mais próximos Walcyr Carrasco não está escondendo sua alegria com o elenco de “Terra Vermelha”, próximo trabalho da Globo na faixa das 21h.

Entre os tantos, vai contar com Tony Ramos, Glória Pires, Cauã Reymond, Fernanda Montenegro e Agatha Moreira, naturalmente. E fora esses todos, Tatá Werneck.

Bate – Rebate

· Estreia do programa do Fábio Porchat na RTP, de Portugal, foi confirmada para maio…

· … Serão oito edições no total.

· Atenção: já existe um movimento muito forte em torno do Mundial de Clubes…

· … Tem gente da Globo praticamente morando na porta da FIFA…

· … Aliás, a ordem interna é não perder essa parada de jeito nenhum…

· … Um Real Madrid e Flamengo, segundo a sua direção, não é todo dia que acontece, ainda mais na disputa de um título.

· Hoje, mesmo sendo um sábado, é o último dia de contrato do Rafael Cortez com a TV Cultura…

· … O programa dele, “Matéria Prima”, um dos destaques da programação deste ano, vai sair da grade. Ou não terá novas edições.

· … Assim como outros, por causa dos cortes no orçamento da emissora.

C´est fini

Chega à HBO e ao HBO Max no dia 15 de Janeiro a série “The Last Of Us”, que promete ser um dos principais lançamentos da temporada. A produção vai adaptar um dos jogos exclusivos de PlayStation mais aclamados pelos fãs e se passa em um mundo devastado. Pedro Pascal foi um dos primeiros nomes confirmados no elenco. O ator chileno interpretará Joel Miller, protagonista da história.