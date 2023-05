As loterias brasileiras não são só uma popular forma de aposta, mas também um dos maiores sorteios do planeta em diferentes sentidos. Com grandes valores, milhões de participantes e décadas de funcionamento ininterrupto, são parte da cultura nacional.

Mas você sabe como elas funcionam? Como influenciam a economia do Brasil? Quantos empregos geram? Esses impactos são gigantescos e vamos mostrar porque as loterias brasileiras vão além de um mero prêmio milionário semana a semana.

Quando as Loterias começaram no Brasil

Apesar de existirem há mais tempo no restante do mundo, as loterias não são recentes em solo brasileiro. Na verdade, existem desde 1784, com a primeira delas sendo organizada onde atualmente fica a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais.

Todavia, de forma oficial, começou com o decreto n° 357, em que Dom Pedro II regulamentou seu funcionamento.

Saltando alguns anos no tempo, em 1962 o serviço foi assumido pela Caixa Econômica Federal, que passou a organizar exclusivamente todos os sorteios de loterias. Além disso, passaram a ser nacionais, o que também elevou significativamente o valor de cada premiação.

Assim, mais de 60 anos depois, centenas de milhões de reais já foram sorteados, com prêmios gigantescos em diferentes momentos.

As contribuições sociais das Loterias

Como falamos no início, as loterias brasileiras não são somente uma forma de ganhar milhões de reais. Na verdade, o serviço tem um grande papel social, contribuindo para várias áreas da sociedade.

O próprio site da Caixa Econômica informa como é dividida a arrecadação com as loterias: 55.91% vai para o prêmio da semana, 17,04% vai para a seguridade social, 1,50% para o Fundo Nacional da Cultura, 0,81% para o Fundo Penitenciário Nacional, 5% para o Fundo Nacional de Segurança Pública, 1,48% para o Comitê Olímpico do Brasil e 0,87% para o Comitê Paralímpico Brasileiro.

Fora isso, ainda sobram 17,39%. Essa porcentagem se destina a despesas do sorteio, pagamento de administração dos valores, comissão do banco e os pagamentos para as casas lotéricas.

Se estiver curioso para saber o valor exato de cada valor pago anualmente, há relatórios completos no site da Caixa Econômica. Por exemplo, em 2022, 6.9 milhões foram dados a essas causas.

E ainda há os impostos. Como há cobrança em cima de cada prêmio, o valor costuma ultrapassar 1 milhão por ano. Dessa forma, o sorteio da mega sena traz um retorno considerável para a sociedade brasileira.

Quem mais se beneficia

Talvez os números acima pareçam muitos frios, sem demonstrar quem realmente tira proveito dessas contribuições. Assim, segundo o relatório do banco, essas instituições já foram ajudas:

APAE: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais busca levar bem-estar conforto para pessoas com deficiência. Atuando em diversos municípios e em praticamente todos os estados, é um dos grupos mais atuantes nesse segmento;

Cruz Vermelha Brasileira: o braço brasileiro da Cruz Vermelha também recebe contribuições das loterias. Assim o órgão promove ações humanitárias após desastres naturais, além de manter hospitais beneficentes em diferentes locais do país;

Fenapestalozzi: a Federação Nacional das Associações Pestalozzi também atua com pessoas com deficiência. Suas atividades ocorrem principalmente no campo jurídico, defendendo a criação de leis e projetos especiais;

Fundos nacionais: há diferentes fundos nacionais para onde vão um grande pedaço das arrecadações de cada loteria. Com isso, incentivam projetos nacionais de cultura, auxiliam com a manutenção e aumento de segurança de presídios e até com projetos de segurança pública, além das contribuições para os Fundos Nacionais da Saúde e de Apoio à Cria e Adolescente;

Seguridade social: previdência pública, programas sociais, hospitais públicos, programas de medicamentos e várias outras atividades que são benéficas para a sociedade recebem milhões por ano, vindos das loterias.

Empregos e Comércio

Não dá para negar a importância das loterias na economia dos milhares de municípios brasileiros. Há mais de 15 mil casas lotéricas pelo país, cada uma ofertando os mesmos sorteios, semana a semana.

Claro, elas também representam serviços bancários e de pagamento, mas não somente isso. Grande parte da busca por esses serviços vem dos vários sorteios organizados pela Caixa Econômica, como a Mega-Sena, Super Sete, Dupla Sena e vários outros.

Assim, são dezenas de pessoas empregadas em cada uma dessas lotéricas. Além disso, elas costumam contribuir com uma grande fatia de impostos em cada região.

Conclusão

Percebeu como as loterias não existem somente para premiar pessoas de forma aleatória a cada semana? Elas também contribuem para grande parte da sociedade brasileira, ao levar recursos para vários movimentos.

Também é preciso enfatizar sua contribuição para cada região, com os impostos e empregos gerados por conta da atividade.