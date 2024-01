Segundo informações da Arteris, concessionária da Rodovia Fernão Dias, uma carreta que seguia no sentido SP bateu na traseira de um carro, que, em sequência, bateu em um Gol. Outros três veículos que seguiam atrás também se envolveram no acidente.

Com o impacto, seis pessoas ficaram feridas. Uma delas foi resgatada em estado grave pelo Samu e as demais foram encaminhadas para o hospital de Extrema (MG).

Conforme o Pronto-socorro de Extrema, seis pessoas deram entrada na unidade e nenhuma delas corre risco de morte.

Por causa do acidente, a pista chegou a ficar interditada no sentido São Paulo. Por volta de 16h, havia uma fila de nove quilômetros de congestionamento no local e duas faixas da pista seguiam bloqueadas.

O trânsito estava sendo desviado no local.

