Um homem de 56 anos foi preso por maus-tratos contra oito cães e uma maritaca em Itajubá (MG). Segundo a Polícia Civil, duas das cachorras teriam sido abusadas.

A prisão ocorreu na sexta-feira (12) no povoado Pedra Preta e foi detalhada ao g1 nesta quinta-feira (18).

Após receberem a denúncia, os policiais civis foram até a casa do suspeito. No local, encontraram os animais em magreza extrema e com sarnas. Alguns deles estavam presos, sem água e alimentos.

Os animais foram resgatados e levados até uma clínica veterinária para tratamentos.

Conforme a Civil, a médica veterinária constatou indícios de que duas das cachorras teriam sido abusadas. Após atendimento, os animais foram encaminhados para o setor de zoonoses.

O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Civil e encaminhado para o sistema prisional.

Fonte: G1 Sul de Minas