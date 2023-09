Duas propostas do governo Romeu Zema importantes para o caixa do estado, que enfrenta dificuldades financeiras, sofrem resistência na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e não devem tramitar da maneira como o chefe do Executivo deseja. O PL 1.295/2023, que aumenta o ICMS de produtos considerados “supérfluos” pelo governo, será alterado com o apoio de todos os deputados, da base e oposição.

Rações para pet serão excluídas depois da repercussão negativa entre os donos de animais e os próprios parlamentares. Ainda mais polêmica, a proposta de emenda constitucional (PEC) que elimina o referendo popular obrigatório sobre a privatização da Cemig e da Copasa tramita a passos lentos e parece não contar com a simpatia do presidente da Assembleia, Tadeu Martins Filho (MDB), que ainda não colocou o texto para ser lido em plenário.

Dessa forma, a PEC não é numerada e não começa oficialmente a tramitar. Tadeu Martins Leite disse ontem que é preciso cautela para discutir essa proposta. “Não acho que o Legislativo colocou essa emenda na Constituição à-toa”, disse ele, se referendo a outra PEC, aprovada por unanimidade em 2001, no governo Itamar Franco, que tornou obrigatória da consulta à população para a venda da Copasa e Cemig e de qualquer outra empresa estatal mineira.

Segundo Tadeu Martins, “esse é um assunto extremamente importante”. “Nós não estamos falando de qualquer projeto, estamos falando da retirada, a pedido do governo, do referendo, ou seja, da opinião das pessoas de uma pauta muito importante”, defendeu. Segundo ele, havendo consenso das lideranças e dos deputados, a discussão será iniciada formalmente, apesar de já ter começado por meio de audiências públicas e conversas internas.