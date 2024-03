Na próxima segunda-feira (1º), e na terça-feira (2), até às 17h, estarão abertas as inscrições para a seleção de bolsistas que atuarão como formador municipal do “Compromisso Nacional Criança Alfabetizada – Leitura e Escrita na Educação Infantil”. Os interessados devem procurar a Secretaria de Educação e Esportes (Travessa Padre Leão João Dehon, 60 – bairro Santa Tereza).

O formador municipal atuará junto a professores da pré-escola, pela Superintendência Regional de Ensino de Passos, conforme a necessidade no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

O recebimento da bolsa está condicionado à matrícula do candidato selecionado no curso de Aperfeiçoamento Leitura e Escrita na Educação Infantil – Aperfeiçoamento de formadoras estaduais e municipais, ofertado pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG.

O curso “Leitura e Escrita na Educação Infantil” tem como objetivo geral a formação de professores (as) de Educação Infantil para que possam desenvolver, com qualidade, o trabalho com a linguagem oral e escrita, em creches e pré-escolas, no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, ampliando as experiências das crianças com a linguagem escrita, respeitando as especificidades da primeira infância e as noções de leitura e de escrita como práticas sociais que integram o cotidiano e sustentam interações e brincadeiras neste ciclo de vida.

O aprovado no processo seletivo, selecionado para preenchimento da vaga disponível, receberá dez bolsas no valor de R$900.

Os critérios para seleção do (a) formador (a) são:

Ser servidor(a) público(a) efetivo(a) da Rede Municipal ou Estadual de Ensino do município;

Ter graduação em nível superior concluída;

Ter experiência na Educação Infantil: docente, coordenador (a) pedagógico (a), técnico da Secretaria de Ensino que acompanhe a Educação Infantil.

Acesse a página oficial da Administração Municipal e confira a íntegra do edital.

Link

Fonte: Decom