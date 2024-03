No dia 9 de abril será realizada a mesa redonda com o tema “Valorize as capacidades e respeite os limites” promovida pela parceria entre o Unifor-MG e o Centro Municipal de Apoio à Aprendizagem de Formiga – Cemap para celebrar Dia Mundial e Dia Nacional da Conscientização sobre o Autismo. O evento contará com a presença de três profissionais, sendo um da área da Psicologia, um da área de Fisioterapia e um especialista em Análise Aplicada do Comportamento.

O público será recebido no Salão de Eventos “Walmor de Borba”, a partir das 19:00 horas. Os cursos envolvidos são os últimos períodos de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, e os alunos do primeiro período de Psicologia e Fonoaudiologia.

O Dia Mundial e Dia Nacional da Conscientização sobre o autismo foi criado em 2007 pela ONU e instituído no Brasil pela Lei 13.652/2018. O objetivo da data é promover o conhecimento sobre o espectro autista, bem como sobre as necessidades e os direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA, na busca por reduzir a discriminação e o preconceito.

Fonte: Unifor-MG