A Prefeitura de Formiga informou na tarde desta segunda-feira (25), que a empresa Bezz Eventos, contratada pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Formiga, não mais realizará a Expô Formiga 2022.

O evento estava previsto para acontecer no mês de setembro. Com isso, o show do grupo Raça Negra, que seria oferecido pela administração municipal, também não ocorrerá já que a apresentação seria realizada nas dependências do Parque de Exposições e com a estrutura do evento.

A Prefeitura esclarece ainda que é apenas apoiadora e não é a organizadora do evento.

“Devido a incompatibilidade da data do evento e as agendas dos artistas, não foi possível contratar bandas de renome nacional”. A informação foi confirmada ao portal Últimas Notícias pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Formiga.