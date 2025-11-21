O Instituto Tatame do Bem realizou uma atividade especial dentro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), proporcionando aos participantes um dia voltado ao conhecimento, à cultura e à identidade. A ação foi conduzida pela orientadora social Fernanda Mendonça e teve como destaque uma visita a um museu com o tema Consciência Negra.

Durante o percurso, os usuários puderam aprofundar seu entendimento sobre a história e as contribuições da população negra para a formação do Brasil. A observação de personagens, narrativas e elementos culturais presentes no museu despertou curiosidade e incentivou reflexões sobre valores fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e consciente.

A iniciativa ampliou o repertório cultural dos participantes e reforçou o compromisso do SCFV em oferecer espaços de convivência saudável, aprendizado coletivo e fortalecimento das relações familiares e comunitárias. O serviço, segundo a instituição, desempenha um papel essencial na vida dos usuários e de suas famílias, ao promover experiências que estimulam autonomia, autoestima, cidadania e o sentimento de pertencimento.

Com ações como essa, o Instituto Tatame do Bem reforça sua proposta de integrar conhecimento, cultura e desenvolvimento humano no atendimento às comunidades que acompanha.

Com informações do Tatame do Bem