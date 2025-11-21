O Ministério da Saúde divulgou na quarta-feira (19) um novo boletim sobre casos de intoxicação por metanol decorrentes do consumo de bebidas alcoólicas no Brasil. Até o momento, foram registradas 16 mortes em todo o país e 97 casos confirmados ou em investigação.

Do total de casos, 62 foram confirmados e 35 ainda estão em apuração, enquanto 772 suspeitas foram descartadas pelas autoridades de saúde. São Paulo é o estado mais afetado, com 48 casos confirmados — cinco deles ainda em investigação — e nove mortes. O estado também registrou 511 notificações descartadas.

Além de São Paulo, as mortes ocorreram em outros estados: três no Paraná, três em Pernambuco e uma em Mato Grosso. Há ainda 10 óbitos sob análise, sendo cinco em São Paulo, quatro em Pernambuco e um em Minas Gerais. Mais de 50 notificações de mortes já foram descartadas pelas autoridades.

Intoxicações confirmadas também foram registradas em outros estados: seis no Paraná, cinco em Pernambuco, dois em Mato Grosso e um no Rio Grande do Sul. Casos suspeitos estão sendo investigados em Pernambuco (12), Piauí (5), Mato Grosso (6), Paraná (2), Bahia (2), Minas Gerais (1) e Tocantins (1).

As autoridades de saúde continuam monitorando a situação e investigando casos suspeitos em diferentes estados do país, enquanto reforçam os alertas sobre os riscos do consumo de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol.

Com informações da Agência Brasil