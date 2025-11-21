Uma mulher de 35 anos perdeu a vida em um acidente envolvendo um carro e um caminhão na AMG-0370, entre Nova Serrana e Perdigão, na noite de quinta-feira (20). O marido da vítima, de 38 anos, e a filha do casal, de apenas 4 meses, ficaram feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão seguia apenas com o cavalo mecânico, sem carroceria, e estava ocupado apenas pelo motorista, que abandonou o veículo no local e fugiu sem prestar socorro. A dinâmica exata da batida não foi divulgada.

A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O marido foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital São José, em Nova Serrana. A bebê foi inicialmente socorrida por terceiros e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Perdigão, sendo posteriormente transferida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital São José. O estado de saúde da criança não foi informado.

Equipes da perícia da Polícia Civil estiveram no local para investigar as causas do acidente, enquanto a Polícia Militar Rodoviária também prestou apoio. O caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias da colisão e localizar o motorista do caminhão.

Com informações do G1 Centro-Oeste