O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) declarou nesta sexta-feira (21) que o ex-presidente Jair Bolsonaro poderia não sobreviver caso fosse levado a um presídio. A afirmação foi feita após o parlamentar visitar Bolsonaro no condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar há 109 dias. A visita ocorreu três meses depois do pedido apresentado ao Supremo Tribunal Federal (STF) ser autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes.

Segundo Nikolas, o estado de saúde de Bolsonaro inspira preocupação. O deputado afirmou que o ex-presidente enfrenta uma forte crise de soluço que o impediu de dormir na noite anterior. Ele atribuiu o quadro aos efeitos da facada sofrida por Bolsonaro em 2018. Para o parlamentar, não é possível prever o que pode acontecer caso ele seja transferido para um presídio, dizendo que Bolsonaro “pode ir para a cadeia amanhã e, depois, morrer; ninguém sabe o que pode acontecer”.

Além da visita de Nikolas Ferreira, Bolsonaro tem outras seis visitas autorizadas para os próximos dias, incluindo a de autoridades estaduais e parlamentares. Entre os confirmados estão:

Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro – 26/11

Deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) – 1º/12

Ronaldo Caiado, governador de Goiás – 9/12

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo – 20/12

Deputado federal Ubiratan Sanderson – 11/12

Com o acesso de aliados próximo do ex-presidente sendo gradualmente autorizado, Bolsonaro segue em prisão domiciliar enquanto enfrenta questões jurídicas e de saúde que continuam repercutindo no cenário político nacional.

Com informações do Metrópoles