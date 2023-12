O atleta de Formiga, Cristiano Oliveira, saiu vitorioso no campeonato brasileiro de Muay thai Modalidade K1, realizado nesse domingo (10), em Santa Luzia.

Cristiano competiu na categoria 95 kilos, representando a Academia Jinkaku Team, da cidade de Pains.

De acordo com ele, “foi um campeonato muito duro. Participaram atletas bem preparados de vários estados, Goiás, Mato Grosso, Espírito Santo entre outros, mas graças a Deus a Equipe Jinkaku Team de Pains, em conjunto com a Equipe Elite Thai de Piumhi, levou a melhor nesse campeonato com 90% das vitórias”.

O atleta agradeceu ao sensei Paulo César (Paulinho karatê) da Academia Jinkaku Team e ao sensei Lamartine pelos ensinamentos passados durante essa etapa de treino.

Já o atleta Kaio Costa, da cidade de Pains, venceu o campeonato de muay thai na categoria 65 kilos, com um vitória surpreendente, deixando a todos uma satisfação muito grande. “Agradeço ao mestre Paulo César (Paulinho Karatê) pelo período em que passou treinando”.