Nesse domingo (10), professores do Instituto Tatame do Bem participaram de um workshop de jiu-jitsu na cidade de Poços de Caldas.

O minicurso com o tema Motivação com excelência ministrado pelo Mestre Paulão Resende teve com objetivo aperfeiçoar e padronizar as aulas das franquias que carregam a bandeira da equipe PR Jiu Jitsu, Vision, rede com mais de trinta franquiados no qual o Tatame do Bem participa.

O workshop contou ainda com a participação do atleta e empresário Eduardo Rezende que relatou como gerenciar uma academia e fidelizar alunos baseado em cases de sucesso, e a participação do líder da Vision Fabrício Moreira, que falou sobre a valorização dos professores e projetou perspectivas para o ano de 2024.

Os professores que estiveram presentes foram: Rodrigo Assalin Vila Nova, Egon Silva Costa, José Roberto Muniz, Walisson Rafael Bernardes de Castro, Wesley da Silva Teixeira, Noé Silva de Oliveira, Marcos Augusto Vigilato Silva e Henrique Geraldo de Oliveira.

“Gostei muito do conteúdo, tudo que agrega em nosso conhecimento é bom para melhorarmos em nossas práticas no dia a dia, em nossas vidas e nas aulas. O curso destacou bastante sobre aperfeiçoamento no tratamento e atendimento ao cliente, que é muito importante para nós, mesmo sendo um projeto social buscamos entregar o nosso melhor para os alunos e pais. Nós esbarramos em alguns obstáculos, mas estamos sempre correndo atrás de melhorias, passamos um domingo maravilhoso com esses professores”, destacou Rodrigo Assalin.