Mais uma vez, o atleta formiguense Helder Rodrigues Júnior vem fazendo a diferença e se destacando em campeonatos de jiu-jitsu.

Nas últimas semanas, ele marcou presença em três importantes eventos.

Neste final de semana, participou de um campeonato no Rio de Janeiro. Ficou em 3º lugar na categoria faixa marrom pesadíssimo e foi campeão no absoluto.

Nos dias 11 e 12 de março, o formiguense marcou presença em um campeonato em Londres, realizado pela JP, uma Federação Árabe. O atleta realizou duas lutas, na categoria faixa marrom, até 120 quilos. e conquistou o 1º lugar.

Helder também esteve presente em Balneário Camboriú, nos dias 18 e 19 de março. Ele participou de três lutas, categoria faixa marrom, até 120 quilos, e foi campeão. Já no absoluto, participou de mais três lutas e conquistou a segunda colocação, perdendo na final.

O atleta contou que vai se preparar para participar de outros eventos neste ano. Ainda em abril marcará presença no campeonato Brasileiro e em maio o campeonato Mundial, que ocorrerá na Califórnia. “Eu espero lutar em todos. Mais uma vez quero agradecer o apoio de todos, tanto para lutar os campeonatos, quanto aqueles que me incentivam pelas redes sociais, além da Certifica Minas, que comprou essa minha ideia e me ajuda a crescer no esporte”.

O formiguense agora passou a integrar uma nova equipe de jiu-jitsu, a Frates, em São Paulo, que tem o intuito de profissionalizar o esporte, oferecendo uma estrutura aos atletas nunca vista antes.

“A equipe me convidou a fazer parte do time, após uma visita na academia. Eles propõem contratos com salários e ajuda nas despesas de competições”, explicou Helder.