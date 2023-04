Rumo a um dos piores surtos de dengue já vividos, Minas Gerais perde uma vida por dia para a doença. Em apenas uma semana, foram sete mortes, segundo boletim divulgado nesta terça-feira pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas. O levantamento mostra que 22 pessoas foram a óbito no Estado por complicações da enfermidade e outros 77 óbitos estão em investigação.

Os casos confirmados de dengue em Minas Gerais saltaram de 46.619 no último dia 27 de março para 59.383 nesta semana. Os índices apontam também que os números de chikungunya não param de crescer no Estado. No final do mês passado, o Ministério da Saúde (MS) classificou situação de epidemia em Minas pelas duas arboviroses.

Os diagnósticos de chikungunya aumentaram na última semana. Os dados do Estado mostram que os casos passaram de 10.895 para 13.435. As mortes foram de 4 para 6, mas a prefeitura de Montes Claros confirmou no final dessa segunda-feira o que seria a sétima morte pela doença. Trata-se de um idoso de 89 anos que morreu no final de fevereiro, mas teve o resultado da investigação revelado no início desta semana. Sendo assim, das sete mortes confirmadas, apesar das seis confirmações pelo Estado devido à data de divulgação do boletim, quatro foram em Montes Claros. Nas estatísticas oficiais, esse idoso estava entre os 20 óbitos em investigação.

Já o zika vírus aumenta de forma mais comedida e sem óbitos até o momento. Os casos confirmados passaram de 10 para 12 em uma semana, enquanto os casos prováveis foram de 164 para 175.

Montes Claros, no Norte de Minas, é a cidade com mais casos de dengue e chikungunya, além de ser o município com mais mortes pela segunda doença. Em meados de fevereiro, o município decretou situação de emergência.

No final de março, a prefeitura de Montes Claros iniciou o serviço ambulatorial de “Reabilitação pós-Chikungunya” para atendimento de pacientes com sequelas ou incapacidade física por acometimento da doença.

Fonte: O Tempo