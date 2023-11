No último final de semana, o atleta do Tatame do Bem, Miguel Fonseca, representou a instituição no Campeonato Mineiro de Jiu Jitsu, que aconteceu em São Lourenço, no Sul do estado.

O lutador se consagrou Campeão Mineiro 2023 da Federação CBJJE.

A instituição formiguense demonstrou orgulho com o resultado, e contou que o atleta se dedicou inteiramente aos treinos, para chegar ao campeonato bem preparado.

Atualmente, o aluno treina na unidade três do Tatame do Bem, localizado na Vila Padre Remaclo.

O professor responsável pela performance de Miguel é Marcos Rincon Guimarães, atual presidente do Tatame do Bem.