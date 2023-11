Na madrugada desta quinta-feira (2), o 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros Formiga foi acionado para combater um incêndio em uma residência, na rua Frederico Soares de Souza, na Vila São Vicente, em Formiga.

No local, os militares se depararam com o incêndio em fase avançada. As chamas consumiam três cômodos do imóvel.

Após análise da situação, realizaram os trabalhos de isolamento, a fim de evitar a propagação do fogo para outras áreas, bem como os trabalhos para debelar as chamas.

Conforme o Cobom, o proprietário da residência suspeitava do envolvimento do filho, que poderia ter causado o incêndio propositalmente após atritos familiares.

Posteriormente ao combate, o Corpo de Bombeiros realizou os trabalhos de rescaldo para evitar o retorno das chamas.

A perícia foi acionada e a Polícia Militar compareceu ao local.

Fonte: Corpo de Bombeiros