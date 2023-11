Pai e filha morreram em um acidente entre três veículos na noite dessa quarta-feira (1º) na Fernão Dias, em Pouso Alegre (MG). Segundo a concessionária que administra a pista, outras cinco pessoas ficaram feridas. As vítimas fatais estavam a caminho de um encontro familiar em Lambari (MG), e tinham 77 e 42 anos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carreta bateu no carro e na van que estavam no acostamento da pista devido uma pane mecânica em um dos veículos. O acidente aconteceu na altura do km 858, sentido Belo Horizonte (MG).

O motorista da van e a filha dele, que estavam fora do veículo, morreram e outros três ocupantes foram socorridos com ferimentos graves. Segundo a Arteris, duas pessoas que estavam no carro foram socorridas com ferimentos leves e encaminhadas para o pronto-socorro.

A Arteris informou que as pistas ficaram totalmente interditadas, mas foram liberadas totalmente por volta de 5h. O congestionamento chegou a 11 km. O fluxo já foi normalizado.

O motorista da carreta não ficou ferido.

Fonte: G1 Sul de Minas