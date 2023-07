Quatro jovens atletas da Academia Tekki Dojo Karatê, em Formiga, estão em busca de apoio para participarem do Campeonato Brasileiro de Karatê 2023.

Arthur Ferreira, de 18 anos, Pedro Henrique Silva Lima, de 17 anos, João Victor Silva Lima, de 14 anos e Lucas Mota, de 12 anos, praticam a arte marcial na Praça de Esportes, com o professor Eder Remaclo.

O evento ocorrerá em agosto durante 3 dias em Jacaraípe, no Espírito Santo.

Os atletas foram destaques no Campeonato Mineiro de Karatê e agora marcarão presença no Campeonato Brasileiro.

Eles estão arrecadando dinheiro para arcar com as despesas para a viagem. Os jovens contam somente com o apoio da família.

Para os interessados em ajudar, a chave do PIX é 37991397508, em nome de Sônia Costa Lima.