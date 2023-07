A noite de segunda-feira (3) foi de festa no Rotary Club de Formiga, com a posse do presidente, vice-presidente e conselho diretor do Ano Rotário 2023/2024.

José Vieira Neto continuará à frente do Club por mais um mandato ao lado da vice-presidente Sônia Iunes e os membros do Conselho Diretor.

A cerimônia de posse contou com a presença de membros do clube e de convidados representando Rotary’s da região.

Fonte: Rotary Club de Formiga