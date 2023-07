Um idoso de 70 anos foi esfaqueado oito vezes pelo próprio irmão nessa terça-feira (4), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O motivo seria um desacordo entre eles. O agressor foi preso depois de ser contido por pessoas que viram o ataque.

O crime ocorreu no bairro Cidade Jardim, zona sul da cidade. A vítima estava descarregando compras quando foi abordado pelo irmão, de 43 anos. As facadas atingiram os braços, mão, a barriga e as costas da vítima.

Parentes viram o ataque e tentaram intervir, mas o homem só parou quando um motorista que passava pelo local jogou carro contra eles, separando os dois.

O agressor tentou fugir, mas foi impedido por testemunhas, que acionaram a Polícia Militar (PM). Quando os policiais chegaram, o suspeito ainda estava no local e foi preso

O caso foi registrado como homicídio tentado. Relatos feitos à PM dão conta de que os irmãos não se falavam há anos por conta de ameaças feitas pelo suspeito contra a família.

Um dos motivos do desentendimento, segundo os parentes, seria uma dívida.

A vítima segue internada no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).

Fonte: Estado de Minas