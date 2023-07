Atletas do Tatame do Bem participaram, no domingo (23), da segunda etapa do Campeonato Mineiro de Karatê Interestilos no poliesportivo da cidade de São João del-Rei.

Eles conquistaram quatro medalhas de ouro e duas de bronze.

” Ficamos muito felizes em participar da competição e mais ainda com os resultados da equipe. A determinação de todos e o compromisso com os treinos são formados no dia a dia, com muito trabalho, da intensidade das aulas, até a disciplina de cada atleta, buscando a evolução no esporte”, destacou o professor da unidade de karatê 1 do Tatame do Bem, Gilberto Júnior ( Juninho).

“Agradecemos o apoio do Dojo Kelcio Karete ao Tatame Do Bem pelo incentivo do esporte na comunidade”, completou o fundador do instituto, Rodrigo Assalin.