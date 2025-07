O Atlético enfrenta o Bucaramanga-COL nesta quinta-feira (24), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O confronto é o jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana.

Por ter ganhado o jogo de ida por 1 a 0, na Colômbia, o Atlético pode até empatar a partida que avançará às oitavas de final.

O Atlético está nos playoffs pelo motivo de ter terminado a fase de grupos da Sul-Americana na segunda posição do Grupo H, que contou também com Cienciano-PER (1º), Caracas-VEN (3º) e Deportes Iquique-CHI (4º). O Galo conseguiu apenas duas vitórias, três empates e uma derrota na competição.

Já o Bucaramanga está nos playoffs porque terminou a fase de grupos da Copa Libertadores na terceira posição do Grupo E, que também contou com Racing-ARG (1º), Fortaleza (2º) e Colo-Colo-CHI (4º). Ao todo, o time colombiano conseguiu apenas uma vitória na competição, além de três empates e uma derrota.

Como chega o Atlético

O Atlético chega para a partida após dias turbulentos nos bastidores do clube. A última terça-feira (22) ficará presente na memória do torcedor atleticano por muito tempo. Isso porque Rony chegou a pedir na Justiça a rescisão contratual com o clube por pendências financeiras. Porém, o atacante chegou a um acordo com o Galo e retirou a ação no âmbito jurídico.

Junto disso, surgiu a informação que Guilherme Arana, Gustavo Scarpa e Igor Gomes notificaram o clube extrajudicialmente também por pendências financeiras.

Com isso, integrantes da cúpula do Atlético se reuniram com o elenco e todo o departamento de futebol antes do treino da tarde dessa quarta-feira (23). Segundo o comunicado do clube à imprensa, ficou acertado que, até o final da semana que vem, será colocada em dia a parcela de direito de imagem que está vencida há três dias e as luvas dos atletas.

E, no campo, o técnico Cuca tem problemas para escalar o time. Isso porque o lateral-esquerdo Guilherme Arana apresentou uma pequena lesão na coxa esquerda. Além disso, o meio-campista Alan Franco, expulso no primeiro jogo, está suspenso.

Com lesão lombar, o meia Patrick está fora da partida, assim como os atacans Cadu e Caio Maia, que tratam lesões no joelho direito.

Como chega o Bucaramanga

O Atlético Bucaramanga teve uma semana inteira de descanso para o jogo desta quinta-feira. Por conta da participação do time na Sul-Americana, foram dois jogos adiados do Campeonato Colombiano, contra América de Cali e Once Caldas.

Porém, o técnico Leonel Álvarez também terá desfalque para a partida. O lateral-direito Byron Duarte foi expulso no jogo de ida e está suspenso.

Atlético x Bucaramanga

Atlético

Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Caio (Vitor Hugo); Gabriel Menino, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Dudu, Rony (Tomás Cuello) e Hulk. Técnico: Cuca.

Bucaramanga

Quintana; Gutiérrez (Alba), Jeferson Mena, Carlos Henao e Freddy Hinestroza; Fabri Castro, Aldair Zárate e Fabián Sambueza; Fabel Gil, Kevin Londoño e Luciano Pons. Técnico: Leonel Álvarez.

Motivo: jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana

Data e horário: 24 de julho (quinta-feira) de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Auxiliares: Lubin Torrealba (VEN e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Angel Arteaga (VEN)

Fonte: Rômulo Giacomin-Itatiaia