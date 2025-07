Na manhã desta quinta-feira (24), a 4ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar, atendeu a uma ocorrência inusitada: um idoso de 78 anos procurou diretamente o quartel após sofrer uma queda da própria altura em sua residência.

Apesar da dor na região pélvica, no lado direito do corpo, o homem conseguiu caminhar até a unidade em busca de socorro. Ao ser avaliado pelos militares, ele se encontrava consciente, orientado e com queixas de dor localizada, mas sem sinais de sangramento externo.

Diante da situação, a equipe realizou a imobilização da vítima em maca rígida, seguindo os protocolos de primeiros socorros. Em seguida, o idoso foi conduzido com segurança ao Pronto Atendimento Municipal de Formiga, onde ficou sob cuidados médicos.

Após o encerramento da ocorrência, a guarnição retornou ao quartel, mantendo-se disponível para novos atendimentos.

Fonte: CBMMG