O Atlético, enfim, encerrou o jejum de seis jogos sem vitória na temporada. E foi sofrido, no último minuto do duelo contra o Coritiba, no Couto Pereira. Alan Kardec foi o herói do Galo ao marcar de cabeça e dando os três pontos ao time mineiro.

O time de Cuca tentou incomodar os donos da casa, mas esbarrou nas finalizações erradas ou em Muralha, que foi o grande responsável pelo empate até o último minuto.

Com o resultado, os comandados de Cuca chegam a 35 pontos e agora torcem contra o Internacional na rodada para deixar a sétima colocação e subir uma posição.

Depois de um primeiro tempo sonolento, na segunda etapa, um lance resumiu bem o momento do Atlético. Egídio atravessou mal uma bola eHulk saiu livre, cara a cara com Muralha. O atacante alvinegro deu o tradicional toque por baixo na bola, encobrindo o goleiro do Coxa, mas a bola caprichosamente saiu rente à trave.

O jogo ficou mais aberto e as duas equipes passaram a atacar mais. O Galo chegou a acertar a trave, com Kardec, que havia entrado no lugar de Hulk, e perdeu uma grande chance com Nacho, dentro da área, que chutou em cima de Muralha.

Mas no último minuto, o goleiro coxa branca não conseguiu impedir que o Galo saísse vencedor. Nacho foi à linha de fundo e cruzou por cima para Kardec subir sozinho e cabecear sem chances para definir o jogo.

Fonte: O Tempo